Traktör otomobille çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Burdur merkeze bağlı Büğdüz köyü yolunda tali yoldan çıkan römork takılı traktör ile seyir halindeki TOGG marka otomobil çarpıştı. Kazada 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 15.08.2025 01:10

Burdur merkeze bağlı Büğdüz köyü yolunda tali yoldan çıkan traktör ile yolda seyir halde olan TOGG marka otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Burdur merkez Büğdüz köy grup yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köy yakınlarında tali yoldan ana yola çıkan Mustafa A.(45) idaresindeki 42 AKP 842 plakalı römork takılı traktör ile yoldan seyir halinde olan Ahmet Ç.(30) idaresindeki 15 ADP 555 plakalı TOGG marka otomobil çarpıştı.

Kazada traktör ve bağlı olan römork devrilip otomobil ise hurdaya dönerken traktör sürücüsü Mustafa A., TOGG marka otomobilin sürücüsü Ahmet Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Meryem Ç.(32), Miraç Ç.(5), Hiranur Ç.(1) ve Elif Ç.(5) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

