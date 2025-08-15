Yaşam

Parkta uyuşturucu madde kullanan şüpheliye gözaltı

Beyoğlu'nda parkta uyuşturucu/uyarıcı madde kullandığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sütlüce Mahallesi Cevher Dudayev Parkı'nda 2 kişinin uyuşturucu/uyarıcı madde kullandığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Görüntülerin 31 Temmuz'a ait olduğu tespit edilirken, şüphelilerden E.G. (41) yakalandı.

Diğer şüpheli A.B'nin (27) 6 Ağustos'tan beri cezaevinde olduğu belirlendi.

E.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor

