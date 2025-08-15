Manavgat'ta ender rastlanan olay! Canlı halde bulundu

Antalya'da deniz kaplumbağaları üzerinde yürütülen izleme çalışmaları sırasında nadir görülen bir ana tanıklık edildi. Bölgedeki yuva kontrollerinde canlı halde siyam ikizi bir caretta caretta yavrusu bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yürütülen deniz kaplumbağası izleme çalışmaları sırasında nadir görülen bir olaya tanıklık edildi. Köprülü Kanyon Milli Parklar Şefliği sorumluluk alanındaki yuva kontrollerinde, canlı halde siyam ikizi bir caretta caretta yavrusu tespit edildi.



Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü onayı ve Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nin uygun görüşüyle yürütülen "Antalya, Manavgat Kıyısında Deniz Kaplumbağalarının (Caretta caretta & Chelonia mydas) İzlenmesi ve Korunması" projesi kapsamında gerçekleşen gözlem, uzmanlarca dikkatle inceleniyor.



Projede, Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hakan Sert ile DEKAFOK - Kıyı Koruma Derneği Başkanı Seher Akyol araştırmacı olarak görev yapıyor. Ender rastlanan bu durum, veteriner hekimler ve akademisyenler tarafından detaylı incelemeye alındı.



Uzmanlar, bilimsel etik ve koruma ilkeleri doğrultusunda takip edilecek bu tür anomalilerin geçmiş yıllarda da Türkiye kıyılarında görüldüğünü belirtti. Ayrıca, bu vakaların biyolojik çeşitlilik ve deniz ekosistemlerinin izlenmesi açısından önemli veriler sunduğu ifade edildi.

