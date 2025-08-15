Bursa'da feci kaza: Otomobil ve traktör çarpıştı: 6 yaralı
Burdur'un Büğdüz köyü girişinde seyir halinde ilerleyen bir otomobil ve traktör çarpıştı. Kazada 6kişi yaralanarak Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ahmet Ç. (30) idaresindeki otomobil, Büğdüz köyü girişinde, Mustafa A. (45) yönetimindeki traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Meryem Ç. (32), Miraç Ç. (5), Hiranur Ç. (1) ve Elif Ç. (5) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.