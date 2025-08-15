Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Alevler büyümeden yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Giriş Tarihi: 15.08.2025 16:53

Paylaş



ABONE OL

Gölköy Sulama Göleti mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri ile jandarma ve polis sevk edildi. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangına havadan da yangın söndürme helikopteri destek verdi.

Alevler büyümeden yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN