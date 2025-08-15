Adana'da barajlardaki su seviyesi yüzde 15'e düştü

Adana'da son dönemde yaşanan kuraklığın etkisiyle barajlardaki doluluk oranı ortalaması yüzde 15'e kadar geriledi. Bazı barajlarda oran yüzde 4'e kadar inerken, yetkililer suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu.

Adana'ya su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 15 olarak ölçüldü. Yetkililer, suyun tasarruflu kullanılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. İklim değişikliğinin etkileri her geçen yıl daha da derinleşirken tarımın başkenti Adana'da baraj doluluk oranları açıklandı. DSİ 6. Bölge Müdürlüğü, kent genelindeki Yedigöze, Çatalan, Seyhan, Nergizlik ve Kozan barajlarının doluluk oranları verilerini İhlas Haber Ajansı ile paylaştı. 13 Ağustos 2024 verilerine göre aktif doluluk oranları Yedigöze 37, Çatalan 4, Seyhan 7, Nergizlik 23, Kozan ise yüzde 22 ile ortalama yüzde 12 seviyesindeyken 13 Ağustos 2025 yılı verilerine göre aktif doluluk oranları Yedigöze 17, Çatalan 14, Seyhan 16, Nergizlik 17, Kozan ise yüzde 13 ile ortalama yüzde 15 olarak ölçüldü. Yetkililer, suyun tasarruflu kullanılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.



"YAĞIŞLAR AZALDI"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çevre Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Deniz Orhan, "2025 yılının yaz aylarında en yoğun kuraklık dönemini yaşıyoruz. Artan sıcaklıklar ve azalan yağış miktarları kuraklığı arttırmakta, su kaynaklarının seviyesini düşürmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayına göre 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın Temmuz ayına göre yağış azaldı" ifadelerini kullandı.



"YAĞIŞLAR ARTMAZSA PROBLEMLİ SENARYOLAR BAŞLAR"

Zirai üretimin su tüketimini çok arttırdığını belirten Orhan, "Orman yangınları arttı, zirai üretim su kullanımını arttırdı, hal böyle olunca da suya ulaşım zorlaştı. İzmir'de su kesintileri var, Hatay'ın 50 günlük suyu kaldığı söyleniyor. Birçok ilde su kesintileri düzenli hale geldi. Yağışlar artmazsa kötü sonuçlar bizi beklemektedir. Sonbahar mevsiminde yağışların artmaması Adana içinde problemli senaryoların başlamasına neden olacaktır" dedi.

