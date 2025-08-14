Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 14.08.2025 10:21

Olay, Sandıklı ilçesi Gürsu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mehmet A . isimli şahsın idaresindeki 03 VS 421 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı. Kazada yaralanan sürücü, ters dönen otomobilin içerisinde sıkıştı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Kazayı gören vatandaşlar olayı 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürücünün hafif yaralarla atlattığı kazada, takla atan otomobilde büyük hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.