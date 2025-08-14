Kayseri’de 14’üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Kayseri'nin Talas ilçesinde 14'üncü kattaki evinin penceresinden park halindeki bir otomobilin üzerine düşen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 14.08.2025 06:14

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Fesleğen Sokak'ta meydana gelen olayda; 15 katlı bir binanın 14'üncü katında yaşayan N.Z. (44) evinin penceresinden park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından N.Z.'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. N.Z. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. N.Z.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

