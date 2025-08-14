Grand Kartal Otel'deki yangında flaş detay! Yangın raporu denetim yapılmadan mı düzenlendi? Dikkat çeken para trafiği
Bolu Kartalkaya'da bulunan ve onlarca kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında yeni bir usulsüzlük iddiası daha ortaya çıktı. Yangında hayatını kaybedenlerin avukatları, otelin kafesi için 28 Aralık 2024'te "yangın güvenliğine uygundur" raporu veren itfaiyeci İrfan Acar'ın denetim günü otele hiç gitmediğini iddia etti. Öte yandan yangından 1 hafta önce, 14 Ocak'ta Acar'ın hesabına annesinin hesabından 428 bin liralık bir para transferi yapıldığı ve bu paranın kaynağının araştırıldığı öğrenildi.
Bolu'nun Kartalkaya bölgesinde bulunan Grand Kartal Otel'de Aralık 2024'te açılan "White Fox" (Beyaz Tilki) adlı kafe, açılışın ardından İl Özel İdaresi'ne ruhsat başvurusunda bulundu. Ruhsat sürecinde zorunlu olan yangın güvenliği denetimi kapsamında, Bolu Belediyesi itfaiyesinde görevli İrfan Acar 16 Aralık 2024'te otelde inceleme yaptı.
YANGIN KONUSUNDA EKSİKLER RAPORA GİRDİ
Hürriyet'in haberine göre, Acar'ın düzenlediği ilk raporda, davlumbazlarda yağmurlama söndürme sistemi olmadığı, alarm ve duman tahliye sisteminin çalışmadığı, acil çıkış kapılarının yetersiz olduğu tespit edildi. Ayrıca on maddelik başka eksikler sıralandı. İlk üç madde "acil" kategorisinde değerlendirilerek 15 gün içinde giderilmesi şart koşuldu. Rapor hem otel yöneticilerine hem de işletme sahiplerine iletildi.
Mağdur avukatlarının iddiasına göre, işletme sahipleri yüksek maliyet, yaklaşan sezon ve mevcut haliyle yangın uygunluk belgesi alınamayacağını hesap ederek belediyeye başvurdu ve denetim sürecinin iptalini talep etti. Belediye süreci askıya aldı. Ardından sadece kafeyi kapsayan yeni bir ruhsat başvurusu yapıldı.
İKİNCİ RAPOR KAFEYE VERİLDİ
Bu başvuru üzerine Acar, 28 Aralık 2024 tarihli ikinci bir rapor hazırladı. Bu kez kafenin yangın güvenliği açısından uygun olduğu belirtildi. Söz konusu rapor, Acar'ın amirleri Kenan Coşkun ile Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tarafından 2 Ocak 2025'te onaylandı.
TUTANAKTA DİKKAT ÇEKEN İMZA DETAYI
Dava sürecinde avukatların dikkatini çeken detaylardan biri, ikinci rapor için düzenlenen denetim tutanağındaki "imzadan imtina edildi" ibaresi oldu. Mevzuata göre, tutanakta denetime katılan personel ya da hazır bulunanlardan birinin imzası yer almalı; imza reddedilirse kimin reddettiği açıkça yazılmalıydı. Ancak Acar'ın tutanağında sadece "imzadan imtina edildi" ifadesi bulunuyor, kişi belirtilmiyordu. Acar bu durumu "Gerek yoktu" sözleriyle savundu. Amirleri ise bu bilginin tutanakta yer alması gerektiğini belirtti.