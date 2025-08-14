Grand Kartal Otel'deki yangında flaş detay! Yangın raporu denetim yapılmadan mı düzenlendi? Dikkat çeken para trafiği

Giriş Tarihi: 14.08.2025 11:35

Bolu 'nun Kartalkaya bölgesinde bulunan Grand Kartal Otel 'de Aralık 2024'te açılan "White Fox" (Beyaz Tilki) adlı kafe, açılışın ardından İl Özel İdaresi'ne ruhsat başvurusunda bulundu. Ruhsat sürecinde zorunlu olan yangın güvenliği denetimi kapsamında, Bolu Belediyesi itfaiyesinde görevli İrfan Acar 16 Aralık 2024'te otelde inceleme yaptı.

Grand Kartal Otel'deki yangın anları (A Haber arşiv)

YANGIN KONUSUNDA EKSİKLER RAPORA GİRDİ

Hürriyet'in haberine göre, Acar'ın düzenlediği ilk raporda, davlumbazlarda yağmurlama söndürme sistemi olmadığı, alarm ve duman tahliye sisteminin çalışmadığı, acil çıkış kapılarının yetersiz olduğu tespit edildi. Ayrıca on maddelik başka eksikler sıralandı. İlk üç madde "acil" kategorisinde değerlendirilerek 15 gün içinde giderilmesi şart koşuldu. Rapor hem otel yöneticilerine hem de işletme sahiplerine iletildi.

Mağdur avukatlarının iddiasına göre, işletme sahipleri yüksek maliyet, yaklaşan sezon ve mevcut haliyle yangın uygunluk belgesi alınamayacağını hesap ederek belediyeye başvurdu ve denetim sürecinin iptalini talep etti. Belediye süreci askıya aldı. Ardından sadece kafeyi kapsayan yeni bir ruhsat başvurusu yapıldı.