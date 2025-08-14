Balkondan düşen sıva parçaları korkuttu

Samsun’un İlkadım ilçesinde 4 katlı bir apartmanın balkonundan kopan sıva parçaları kaldırıma düştü.

Giriş Tarihi: 14.08.2025 16:42

Paylaş



ABONE OL

Olay, İlkadım ilçesi Divitçioğlu Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3'üncü kattaki balkonun dış cephesinden kopan sıva parçaları kaldırıma düştü. Düşme anında kaldırımda kimsenin bulunmaması, muhtemel bir yaralanmayı önledi.

İhbar üzerine bölgeye gelen İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, güvenlik önlemleri alarak binanın çevresine şerit çekti. Vatandaşların zarar görmemesi için kaldırım geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN