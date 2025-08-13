Osmaniye'de arazöz devrildi: 1 ölü 4 yaralı
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, orman yangını ihbarına giden arazöz devrildi. Yanıkkışla Orman İşletme Şefliği sınırlarında meydana gelen kazada işçi Adem Nazım Demirel (23) yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü Yanıkkışla Orman İşletme Şefliği sınırları içinde orman yangını ihbarına giden arazöz, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada arazözde bulunan işçi Adem Nazım Demirel (23) hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.