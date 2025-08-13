Kütahya'da bonzai operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Kütahya’da Narkotik ekipleri, takip sonucu durdurdukları araçtaki şüphelinin üzerinde 3 parça halinde yaklaşık 7 bin 952 içimlik kâğıda emdirilmiş bonzai ele geçirdi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 7.952 içimlik bonzai ele geçirdi. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan takip sonucu durdurulan araçta bulunan şahsın üst aramasında, 3 parça halinde yaklaşık 7.952 içimlik kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

