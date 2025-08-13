Kayseri'de durdurulan otobüsten çıkanlar şoke etti: 230 kg kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Malatya karayolunda yapılan aramalarda durdurulan bir otobüsün içerisinde 230 kilogram bandrolsüz tütün ile geçirildi. Ekipler tarafından ürünlere el konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 13.08.2025 01:31

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Malatya Karayolu Solaklar Mahallesi'nde yaptığı yol kontrol faaliyetinde kimlik sorgusu için bir otobüsü durdurdu. Ekipler tarafından çay ve tütün tespit köpeği eşliğinde yapılan aramalarda; 230 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

