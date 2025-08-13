Bursa'da seyir halindeki kamyon cayır cayır yandı: Bursa istikameti ulaşıma kapatıldı
İstanbul'dan Bursa istikametine giden kamyon seyir halinde ilerlediği sırada alev aldı. İstanbul-İzmir Otoyolu Orhangazi çıkışında yaşanan yangın nedeniyle yolun Bursa istikameti ulaşıma kapatıldı.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, İstanbul'dan Bursa istikametine giden Ramazan Altıntop yönetimindeki kargo kamyonu, Orhangazi çıkışı yakınlarında, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Alevler kısa sürede kamyonu sararken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangın nedeniyle otoyolun Bursa gidiş istikameti ulaşıma kapatıldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kamyonun kasasında boya malzemelerinin olduğu öğrenildi.