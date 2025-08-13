Başkan Erdoğan'dan şehit orman işçisinin ailesine başsağlığı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde orman yangını bölgesine intikal esnasında arazözün kaza yapması sonucu şehit olan orman işçisi Adem Nazım Demirel'in ailesine taziye mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, şehit orman işçisi Demirel'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.