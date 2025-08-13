AFAD duyurdu: Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi. Saat 22.28 sıralarında yaşanan depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklanırken, sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-13
Saat:22:28:21 TSİ
Enlem:39.20528 N
Boylam:28.17833 E
Derinlik:10 km
SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-08-13 22:28:21 39.20528 28.17833 10.0 MW 4.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 22:10:18 39.20889 28.1675 7.93 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 22:09:21 39.18528 28.15944 8.99 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 22:08:18 39.24306 28.07556 8.81 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 22:07:03 39.22 28.15194 6.98 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 22:03:55 39.18861 28.17389 6.57 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 22:02:24 39.25111 28.10694 9.05 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 22:00:35 39.09167 28.16306 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 22:00:07 39.16972 28.17444 7.4 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 21:53:47 39.25417 28.11028 5.44 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 21:46:43 39.1775 28.11333 6.99 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-13 21:42:58 38.03361 38.37583 7.03 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman)
2025-08-13 21:38:28 39.19167 28.16472 7.39 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)