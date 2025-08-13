AFAD duyurdu: Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Giriş Tarihi: 13.08.2025 22:38

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi. Saat 22.28 sıralarında yaşanan depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklanırken, sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.