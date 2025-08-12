Kocaeli'deki mermerit tezgahı atölyesinde yangın!
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde mermerit tezgah atölyesinde yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler çıkan yangını 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına aldı.
Kocaeli'nin Köseler Mahallesi Eski İstanbul Yolu üzerinde mermerit tezgah üreten atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yoğun dumanı fark eden çevredekiler, 112 Acil ihbar hattına durumu haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri 1 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, hasar gören atölye kullanılamaz hale geldi.