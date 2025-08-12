Giresunlu fındık üreticisinin umudu serbest piyasa

Giresun'da fındık hasadını sürdüren üreticiler, serbest piyasada fındık fiyatlarının açıklanan taban fiyatın üzerine çıkmasını umut ediyor.

Giriş Tarihi: 12.08.2025 14:12

Geçen yıl serbest piyasada fındığın açıklanan fiyatın oldukça üzerinde alıcı bulduğunu hatırlatan üreticiler, bu yıl rekolte düşüklüğünü de göz önünde bulundurarak fiyatların 250 liranın üzerine çıkabileceğini ifade ediyor.



Üreticilerden Nihat Öztürk, geçen yıl serbest piyasada fındığın 240 lirayı gördüğünü belirterek "Öncelikle bir maliyet hesabı yapılmalıydı. On kilo fındık ancak bir işçinin günlük yevmiyesini karşılıyor. Elli kilo fındık ise bir bahçe temizliği yapan işçinin maliyetini ancak karşılar. Açıklanan fiyat, maliyetin altında kalabilir. Ancak serbest piyasada fiyatların yükseleceğini düşünüyorum" dedi.



ÜRETİCİDEN, ÜRETİCİYE EMANET FINDIK UYARISI



Bu yıl çeşitli tarımsal sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını da belirten Öztürk, "Önce zirai don oldu, ardından kuraklık yaşandı. Fındık yandı, üstüne bir de kahverengi kokarca zararlısı eklendi. Tüm bunlar rekolteyi ciddi şekilde düşürdü. Açıklanan üretim miktarı da zaten yüksek değil. Bu nedenle serbest piyasada fiyatların artmasını bekliyoruz. Fındıkları emanete vermeyin. İhtiyacınız kadarını piyasaya indirin, kalanını evlerinizde tutun. Böylece piyasada arz-talep dengesi sağlanır ve fiyatlar yükselir" diye konuştu.



Bazı üreticiler ise, fındık toplamanın zorluklarına dikkat çekerek, yüksek maliyetlerin üreticiyi zorladığını vurguladı.

