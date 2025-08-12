Bolu'da çalılık arazide yangın! Evlere sıçramadan söndürüldü

Bolu'da Alpagut Mahallesi'nde iddiaya göre çalılık arazide elektrik direğinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle birlikte yangının evlere sıçrama riski ekipleri teyakkuza geçirdi. Yapılan yoğun mücadele sonrasında yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Giriş Tarihi: 12.08.2025 17:56

Paylaş



ABONE OL

Bolu'da TEM Otoyolu'na yakın mesafeden elektrik direğinden çıktığı tahmin edilen çalılık arazi yangını korkuttu. Evlere sıçrama tehlikesiyle teyakkuza geçen ekiler rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale ederek evlere sıçramadan söndürdü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Alpagut Mahallesi'nin TEM Otoyolu'na yakın bölgesinde 265. Sokak üzerinde çıktı. İddiaya göre, elektrik direğinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle kuru otlar tutuştu. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arazöz ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin etrafını çevreleyen ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle geniş bir alan küle döndü.



Ekiplerin soğutma çalışmaları bölgede devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN