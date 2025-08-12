Alanya'da klima takarken dengesini kaybeden kişi 6. kattan zemine düştü

Antalya'nın Alanya ilçesinde balkonda klima takmaya çalışan bir kişi, 6. kattan düşerek ağır yaralandı.

Olay, 12:00 sıralarında Alanya'nın Kızlarpınarı Mahallesi Yıldız Sokak'ta bulunan bir apartmanın 6. katında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki A.D apartmanın 6. katında balkonda klima montajı yaptığı sırada dengesini kaybetti. Talihsiz genç, metrelerce yüksekten apartmanın bahçesine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.D., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, A.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.