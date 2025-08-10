İzmir Çeşme'de gemi kazası! Yolcu gemisi limandaki Yunan gemilerine çarptı | Kazada son durum ne?
İzmir'in Çeşme ilçesinde korku dolu anlar yalandı. Sakız Adası'na doğru hareket eden yolcu gemisi arıza yaparak limandaki Yunan gemilerine çarpması kontrolden çıktı. Yaşanan kazada yaralıların olmadığı öğrenilirken A Haber Muhabiri Tayfun Er detayları aktardı.
Bu sabah Çeşme'den Sakız Adası'na hareket eden bir yolcu gemisinin makine dairesinde arıza meydana geldi. Liman girişinde kontrolünü kaybeden gemi, rıhtımda bağlı bulunan Yunanistan bandıralı gemilere çarparak durabildi.
Kaza sonrası yolcular gemide yaklaşık iki saat mahsur kaldı. Ardından, römorkörlerin yardımıyla tahliye edilen yolcular güvenli şekilde karaya çıkarıldı.
Öte yandan, çarpışma nedeniyle meydana gelen hasara ilişkin inceleme ve tespit çalışmaları devam ederken A Haber Muhabiri Tayfun Er olayın detaylarını aktardı.
A Haber Muhabiri Tayfun Er: Yaşanan kaza ilgili detaylara bir yenisi daha eklendi. Küçük teknelerden değildi, çeşmeden sakıza giden, gün içerisinde ara servisler yapan Sakız-Çeşme arasında gidip gelen küçük teknelerden değil, İzmir Körfezi'nde çalışan büyük katamaran tipi tekneler, ortası boş olan ve çift motorla çalışan tekneydi.
Sabah ve akşam saatlerindeki o yoğunluğu karşılamak için kullanılan tekne çift motorlu olduğu için olayın oluşu ile karşılaştırdığımızda motorlardan bir tanesinde arıza olduğu, sonrası kontrolden çıkarak kaza yaşandığı belirtiliyor.
Sabah saatlerinde Çeşme Limanı'ndan Yunanistan'ın Sakız Adası'na çok sayıda yolcuyu götürmek için ayrıldı ardından 1 saatlik yoldan sonra Sakız limanına yaklaştı, yaklaştığı esnada makine dairesindeki arızadan dolayı gemi çevresinde döneye başladı. Limanda demirli olan çoğunluğu Yunan bandıralı tekne gemilere çarptı ardından da römorklarla sabitlenebildi.