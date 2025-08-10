İzmir Çeşme'de gemi kazası! Yolcu gemisi limandaki Yunan gemilerine çarptı | Kazada son durum ne?

Giriş Tarihi: 10.08.2025 15:30

Bu sabah Çeşme'den Sakız Adası'na hareket eden bir yolcu gemisinin makine dairesinde arıza meydana geldi. Liman girişinde kontrolünü kaybeden gemi, rıhtımda bağlı bulunan Yunanistan bandıralı gemilere çarparak durabildi.

A Haber Muhabiri Tayfun Er: Yaşanan kaza ilgili detaylara bir yenisi daha eklendi. Küçük teknelerden değildi, çeşmeden sakıza giden, gün içerisinde ara servisler yapan Sakız-Çeşme arasında gidip gelen küçük teknelerden değil, İzmir Körfezi'nde çalışan büyük katamaran tipi tekneler, ortası boş olan ve çift motorla çalışan tekneydi.

Sabah ve akşam saatlerindeki o yoğunluğu karşılamak için kullanılan tekne çift motorlu olduğu için olayın oluşu ile karşılaştırdığımızda motorlardan bir tanesinde arıza olduğu, sonrası kontrolden çıkarak kaza yaşandığı belirtiliyor.

Sabah saatlerinde Çeşme Limanı'ndan Yunanistan'ın Sakız Adası'na çok sayıda yolcuyu götürmek için ayrıldı ardından 1 saatlik yoldan sonra Sakız limanına yaklaştı, yaklaştığı esnada makine dairesindeki arızadan dolayı gemi çevresinde döneye başladı. Limanda demirli olan çoğunluğu Yunan bandıralı tekne gemilere çarptı ardından da römorklarla sabitlenebildi.