Ankara'daki yangın kontrol altına alındı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde otluk alanda çıkan ve bölgedeki tek katlı bir gecekonduya sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 10.08.2025 12:04

Edinilen bilgiye göre, İvedikköy Mahallesi 3572. Sokak'taki otluk alanda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve gökyüzünde yoğun duman tabakası oluşturan yangın, rüzgarın da etkisiyle Cemil ve Emine Yurtseven'in oturduğu tek katlı gecekonduya sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, zabıta, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına uykuda yakalanan Yurtseven çifti, ekiplerce yanan gecekondudan çıkarıldı. Yangının diğer evlere sıçramaması için ekipler yoğun çaba gösterdi. Kontrol altına alınan yangında, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Can kaybının ve yaralananın olmadığı yangında, Yurtseven ailesinin iki köpeği öldü, iki otomobil de yandı.

"ŞİKAYETÇİYİM! BİR DAHA YAŞANMASIN BU OLAY"

Yanan gecekondunun sahibi olan, Emine Yurtseven'in kardeşi Aşir Ergül, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, yangını duyar duymaz bölgeye geldiğini anlattı. Bölgeye devamlı çöp bırakıldığını, söz konusu yangınların kasıtlı çıkarıldığını savunan Ergül, "Şikayetçiyim, ne gerekiyorsa yapılsın ve bir daha yaşanmasın bu olay." diye konuştu. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

