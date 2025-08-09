Teslime Hanedan'ın sevgilisi Efehan Fidan tutuklandı! Tam bir psikopat çıktı
Aydın'da yol kenarında tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın ölümüyle erkek arkadaşı tutuklandı. 22 yaşındaki genç kızın tutuklanan erkek arkadaşı Efehan Fidan tam bir psikopat çıktı. 6 ay önce kardeşini döven aynı okuldaki 17 yaşındaki B.A.'yı 3 arkadaşıyla beraber mezarlığa götüren Fidan'ın genci öldüresiye dövdükten sonra okuduğu okulun bahçesine atıp kaçtığı belirlendi. Ayrıca Fidan'ın sosyal medya hesabındaki mesajı da dikkat çekti.
Korkunç olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi'ndeki orman yolunda meydana geldi. Silah sesleri sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Bölgede arama yapan polis, orman yolu kenarında tabancayla başından vurulmuş hareketsiz yatan kadın ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan araştırmada, ölen kişinin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Teslime Hanedan olduğu belirlendi.
Polis ekipleri Hanedan'ın sevgilisi Efehan Fidan'ı gözaltına aldı. Ayrıca, 4 tanık da ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ
Fidan polisteki ilk ifadesinde ise "Arkadaşlarımızla taksiyle, olayın yaşandığı alana geldik. Çantasından silahı çıkardı ve kendine ateş etti. Ateş ettiği bölgeden 50 metre sırtımda taşıdım ve 112'yi aradım" dedi.
Efehan Fidan daha sonra verdiği ifadesinde ise "Kız arkadaşıma ulaşamadığım için telefon bul uygulamasından yerini tespit ettim. Bölgeye geldiğimde kendisini ölü buldum" dedi. 2 farklı ifade vermesi akıllarda soru işareti bıraktı.