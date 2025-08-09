Sultangazi'de dehşet anları! Tartışmada 2 kişi kurşunla yaralandı
Sultangazi'de gece saatleri evde taraflar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda 2 kişi silahla vurularak yaralandı. Olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.