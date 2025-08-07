Çorum OSB’deki tekstil fabrikasında yangın! Üretim bölümü kullanılamaz hale geldi

Giriş Tarihi: 07.08.2025 04:24

Yangın, gece saatlerinde fabrikanın paketleme bölümünde çıktı. Alevler kısa sürede tüm üretim alanını sardı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil müdahale ekibi sevk edildi.

VALİ ÇALGAN: "CAN KAYBI YA DA YARALIMIZ YOK"

Yangın sonrası bölgede incelemelerde bulunan Çorum Valisi Ali Çalgan, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yangında çok şükür can kaybı ya da yaralımız yok. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ediyor. Daha önce itfaiyenin arandığına dair bazı iddialar var. Bu iddialar araştırılacak; kim aramış, kaçta aramış gibi tüm detaylar değerlendirilecektir."