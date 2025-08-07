Çorum OSB’deki tekstil fabrikasında yangın! Üretim bölümü kullanılamaz hale geldi
Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında dün gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikanın üretim bölümü tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangın, gece saatlerinde fabrikanın paketleme bölümünde çıktı. Alevler kısa sürede tüm üretim alanını sardı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil müdahale ekibi sevk edildi.
VALİ ÇALGAN: "CAN KAYBI YA DA YARALIMIZ YOK"
Yangın sonrası bölgede incelemelerde bulunan Çorum Valisi Ali Çalgan, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Yangında çok şükür can kaybı ya da yaralımız yok. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ediyor. Daha önce itfaiyenin arandığına dair bazı iddialar var. Bu iddialar araştırılacak; kim aramış, kaçta aramış gibi tüm detaylar değerlendirilecektir."
BAŞKAN AŞGIN: "KAHRAMAN İTFAİYEMİZ ZAMANINDA MÜDAHALE ETTİ"
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da yangına ilişkin detaylı açıklamalarda bulundu. Başkan Aşgın, ihbarın geç ulaştığını belirterek şunları söyledi:
"Kahraman itfaiyemiz kısa sürede bölgeye ulaştı. Yangın, fabrikayı tamamen sarmış durumdaydı. İlk görüntüler elimizde mevcut. Paketleme bölümünde çalışan son işçilerin fabrikadan ayrıldığı, üretim alanında kimsenin bulunmadığı öğrenildi. İdari kısımda ise bazı çalışanların bulunduğu, ancak yangını geç fark ettikleri anlaşılıyor. Yangın ihbarı saat 21.44'te sistemimize düştü, saat 21.52'de itfaiyemiz olay yerine ulaşarak müdahaleye başladı."
Yangına, 8 itfaiye aracı, 12 arazöz, 3 kepçe ve 53 personel ile müdahale edildiğini açıklayan Aşgın, "Üzülerek ifade ediyorum ki fabrikanın üretim bölümü tamamen kullanılamaz hale geldi" dedi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Fabrikadaki güvenlik kameraları ve ihbar kayıtları üzerinden detaylı inceleme yapılacağı bildirildi.