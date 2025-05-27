Aydın'da korkunç olay! Aydınlatma direği devrildi: Yaralılar var

Aydın'ın Efeler ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Üzerlerine aydınlatma direği devrilen Nuri Özbek ile Hüseyin Bircan Çınar yaralandı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 27.05.2025 17:19

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Olay, saat 13.30 sıralarında Kemer Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Parkı'nda meydana geldi. İlk belirlemelere göre, çürüdüğü belirlenen aydınlatma direği devrilerek önce park içerisindeki Halk Ekmek büfesinin çatısına ardından da parkta oturan Nuri Özbek ile Hüseyin Bircan Çınar'ın üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görgü tanığı S.A., "Az ileride oturduğum esnada bir anda ses duydum. İlk başta çatı uçtuğunu düşündüm. Sonra bir baktım ki direk devrilmiş. Tutmaya çalışmasalar direk doğrudan başlarına denk gelecekti. Ama yine de engel olamadılar. Biri başı, diğeri belinden hafif yaralandı. Direk boyalıydı ama çürümüş" dedi.

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