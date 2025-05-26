Iğdır'da otomobil sürücüsü küçükbaş hayvanlara çarptı: 25 koyun telef oldu

Iğdır'da akşam saatleri Kavaktepe Köyü Pamuk Geçidi mevkiinde ilerleyen bir sürücü, yaylaya gitmek için yola çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kazada 25 koyun telef olurken hayvanlar çevreye savruldu.

Giriş Tarihi: 26.05.2025 05:27

Paylaş



ABONE OL

Iğdır merkeze bağlı Kavaktepe Köyü Pamuk Geçidi mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, yaylaya gitmek üzere yola çıkan bir hayvan sürüsüne otomobil çarptı. Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu 25 koyun telef oldu.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Kazanın, hayvanların yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada yaşandığı belirtildi. Çarpmanın etkisiyle sürüdeki bazı koyunlar olay yerinde telef olurken, bazı hayvanlar ise çevreye savruldu. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, büyük maddi zarar meydana geldi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN