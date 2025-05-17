100 milyonluk çakarlı vurgun! Hedefinde Kapalıçarşı esnafı vardı
İstanbul'da Kapalıçarşı başta olmak üzere altın işiyle uğraşan vatandaşları, alacak-verecek anlaşmazlıklarını çözme bahanesiyle yaklaşık 100 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi. Kendisini Cumhurbaşkanlığı ve istihbarat görevlisi diye tanıtıp, çakarlı araç eskortlarıyla göz boyayıp esnafa kan kusturan Ömer Binici ve kendisine aracılık eden Garabet S. ile iki adamı daha tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda, kendisini Cumhurbaşkanlığı ve istihbarat görevlisi olarak tanıtan Ömer Binici'nin liderliğindeki dolandırıcılık şebekesi çökertildi.
Kapalıçarşı'da kuyumculuk yapan Berk Ö., kendisinden borç para isteyen galerici Ufuk A.'dan 1 kilogram altın karşılığı bir otomobil satın aldı. Berk Ö., altınını alınca otomobili geri verecekti. Ancak aracın başka bir şahsa ait olduğu ve çek karşılığı el değiştirdiği ortaya çıkınca Berk Ö. büyük bir mağduriyetle karşı karşıya kaldı.
Bir başka kuyumcu Garabet S., kendisine yardımcı olabileceğini söyledi ve Berk Ö.'yü, "devlet içinden güçlü bir adam" diyerek Ömer Binici ile tanıştırdı. Binici, kendisini MİT ve Cumhurbaşkanlığına bağlı özel bir birimin yöneticisi olarak tanıttı. Korumalar eşliğinde, çakarlı araçlarla ve lüks restoran toplantılarıyla Berk Ö.'yü ikna etmeyi başaran Ömer Binici, önce 100 bin, ardından 300 bin dolar olmak üzere toplam 400 bin dolar aldı. Böylece Berk Ö., tam 15,5 milyon lirasını kaptırdı. Kamera kayıtlarına göre bu paranın 30 bin dolarının komisyon olarak Garabet S.'ye verildiği de tespit edildi.