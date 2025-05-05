Konya'daki 4 katlı binada doğal gaz patlaması: Yaralılar var

Giriş Tarihi: 05.05.2025 02:32

Olay, saat 02.00 sıralarında Karatay ilçesi Menzil Caddesi'nde bir apartmanın 3'ncü katında meydana geldi. Binanın 3'üncü katında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Bina sakinleri panik ve korku ile uykularından uyanırken, ihbar üzerine adrese itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

12 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralanan 12 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere götürdü. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, binanın çevresini araç ve yaya trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri ise ilk belirlemelere göre doğal gaz sızıntısından kaynaklı olduğu öne sürülen patlama ve ardından çıkan yangına müdahale başlattı. Yangın söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

1'İNİN DURUMU AĞIR

A Haber muhabiri Ahmet Çelik, Konya'daki yangına ilişkin son bilgiyi aktardı.

Çelik; "Konya'nın Menzil Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 3'ncü katında patlama meydana geldi. Patlamanın doğal gazdan kaynaklandığı belirlendi. Edindiğimiz son bilgiye göre 12 yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumu ağır. Apartman tedbir amaçlı boşaltıldı. Mahallede bulunan vatandaşlar yaralılara yardım ettiğini belirtelim. Patlamada olay yerine gelen ekipler çalışmalarını sürdürürken alevler yangını kontrol altına aldı." ifadelerini kullandı.