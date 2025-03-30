Konya'da 5 katlı binada yangın! Alevler kontrol altına alındı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, binanın çatı katında maddi hasar oluştu.

Giriş Tarihi: 30.03.2025 14:38

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Yangın, Sofuhane Mahallesi Ordinaryüs Profesör Sadi Irmak Caddesi 1510 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, binanın çatı katında maddi hasar oluştu.

Dumandan etkilenen 1 kişi ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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