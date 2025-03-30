Bayram tatilinde Ankara sokakları boş kaldı

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Ankara sokakları boş kaldı. Hayalet şehre dönüşen Başkent, havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 30.03.2025 14:25

Paylaş



ABONE OL

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Ankara'da yaşayan birçok vatandaş şehir dışına çıktı. Megakent İstanbul'da olduğu gibi Ankara'da da bayramın ilk günü cadde ve sokaklar boş kaldı. Normalde yoğun araç ve yaya trafiğine sahne olan kentin en işlek noktaları sessizliğe gömüldü.

Eskişehir Yolu, Konya Yolu, Atatürk Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı, Celal Bayar Bulvarı, İstiklal Caddesi, Anafartalar Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi gibi Ankara'nın en önemli ulaşım aksları, bayram tatili nedeniyle tenhalaştı. Şehrin ana arterlerinde yaşanan bu sakinlik, dron ile görüntülendi.