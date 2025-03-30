Antalya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki aynı aileden 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 07 BAH 781 plakalı otomobil, Akseki-Manavgat kara yolu Taşkesiği mevkisinde, karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen KONTUR firmasına ait 42 HC 734 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Mesut ve Leyla Özlemiş'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobilde yaralanan aynı aileden 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.