İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 85'e çıktı

Giriş Tarihi: 14.03.2025 18:06

Mesaisini tamamlayan İstanbulluların iftara yetişebilmek için yola koyulmalarının da etkisiyle kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İBB yoğunluk haritasına göre saat 18.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı.

(Foto: AA)

D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında, ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu artarken, toplu ulaşımda özellikle aktarma istasyonlarında yoğunluk oluştu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde trafik ağır ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Cevizlibağ, Merter, Şirinevler ve Yenibosna mevkilerinde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor, Ankara istikameti akıcı seyrediyor.