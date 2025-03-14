Yaşam

İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 85'e çıktı

İstanbul'da iftar saatinin yaklaşmasıyla trafik yoğunluğu saat 18.00 itibariyle yüzde 85'e çıktı. D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında, ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu artarken, toplu ulaşım istasyonlarında yoğunluk oluştu. İşte alternatif güzergahlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 85'e çıktı
İSTANBUL'DA TRAFİK KİLİT! YOĞUNLUK YÜZDE 81

Mesaisini tamamlayan İstanbulluların iftara yetişebilmek için yola koyulmalarının da etkisiyle kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İBB yoğunluk haritasına göre saat 18.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında, ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu artarken, toplu ulaşımda özellikle aktarma istasyonlarında yoğunluk oluştu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde trafik ağır ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Cevizlibağ, Merter, Şirinevler ve Yenibosna mevkilerinde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor, Ankara istikameti akıcı seyrediyor.

(Foto: AA)(Foto: AA)

TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde Avcılar ile Bağcılar arasında ve Kağıthane mevkisinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kadıköy-Maltepe arasında her iki yönde yoğunluk meydana geldi

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Acıbadem'den başlayan trafik yoğunluğu Ataşehir'e kadar sürüyor.

İftara yetişmek isteyenler, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

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