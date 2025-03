Bayramı şehir dışında geçireceklere "otobüs biletini erken alın" tavsiyesi

Giriş Tarihi: 11.03.2025 10:33

Sektör temsilcileri bayram döneminde otogarlarda büyük yoğunluk olmasının beklendiğini söyledi. (AA)



"YOĞUNLUK YAKLAŞIK 5 GÜN SONRA BAŞLAR"

Otobüs firması yetkilisi Eren Evren, otogarda henüz hareketliliğin başlamadığını söyledi.



Evren, bayramda otogarın yoğun olacağını belirterek, "İnsanlar aileleriyle görüşmeye gidecek. Biz de hizmet sektöründe olduğumuz için yardımcı olacağız. Şu an hareketlilik yok. Yaklaşık 5 gün sonra başlar. Ramazan bittikten sonra insanlar gitmeye başlayacak." dedi.



Bayram tatili yaklaştıkça bilet fiyatlarında taleple birlikte artış yaşanabileceğine dikkati çeken Evren, vatandaşların biletlerini erken almalarını istedi.



Evren, "Şu an Edirne'ye otobüs bileti 450 lira civarı. 500-550 lira civarına çıkar. Şimdiden biletlerini almak isteyenler alsın. 100-200 lira fark olur. Daha uzak yerlere gidecek olanlar da şimdiden biletlerini alsın, daha avantajlı olur. En azından 300-400 lira ceplerinde kalır." diye konuştu.



Başka bir otobüs firması yetkilisi Ali Altun, Antalya'ya sefer düzenlediklerini kaydetti.



Bu kente yolcu yoğunluğunun az olduğunu aktaran Altun, "Ayın 23-24'ünden sonra olur. Şu an Antalya'ya biletler 800 lira civarı. Bayram zamanı 1200-1300 lira olur." ifadelerini kullandı.