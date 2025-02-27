Tokat’ta nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru görüntülendi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Giriş Tarihi: 27.02.2025 13:28

Paylaş



ABONE OL

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Kelkit Çayı kenarında bulunan Park Vadi Millet Bahçesi'nde vatandaşlar tarafından fark edildi.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, su samurunun Park Vadi'nin göleti üzerindeki iskelede bir süre vakit geçirdiği görüldü. Çevredeki vatandaşların ilgisini çeken su samuru, kısa süre sonra gözden kayboldu.