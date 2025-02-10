22 ilde ortak düzenlenen KIÇKAÇ-38 operasyonunda 45 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada FETÖ'ye yönelik operasyonların devam ettiğini son bir haftada ise KISKAÇ-38 operasyonları ile 45 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

ŞÜPHELİLERDEN 24'Ü TUTUKLANDI

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca toplamda 22 ilde ortak düzenlenen FETÖ operasyonlarında mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 24'ünün tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisi paylaşıldı. Yakalanan 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiği bilgisi verildi.

TERÖR PROPAGANDASINDA ARANIYORLARDI

Operasyonlar sırasında yakalanan şüphelilere; "FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek", "Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak", "FETÖ Terör örgütene finans sağlamak" ve "Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından işlem başlatıldı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada ise şu ifadere yer verdi:

"22 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır Jandarma tarafından devam eden "KISKAÇ-38" operasyonlarında; 45 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden; 24'ü tutuklandı.

8'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler;

◾FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek,

◾Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak,

◾FETÖ Terör örgütene finans sağlamak ve

◾Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından aranıyordu

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Aksaray, Amasya, Antalya, Burdur, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yozgat'ta FETÖ Terör Örgütüne yönelik "KISKAÇ-38" operasyonları düzenlendi.

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum."