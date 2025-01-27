THY'den yurt içine ucuza bilet kampanyası
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Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu firması Türk Hava Yolları (THY), 12 Şubat - 26 Mart aralığını kapsayan tarihlerde yurt içine 949 liradan başlayan fiyatlarla bilet satışa çıkardı.
Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda 949 liradan başlayan fiyatlarla yolcularına seyahat fırsatı sunuyor.
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yolcular, yurt içi uçuşları için 949 liradan başlayan fiyatlarla bugün ve yarın alabilecekleri biletlerle 12 Şubat-26 Mart'ta seyahat edebilecek.
Yolcular, kampanyayla ilgili bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşabilecek.