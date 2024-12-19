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Nesilleri tükenmekte! Erzincan'da araç çarpınca ikisi de telef oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.12.2024 10:25 Güncelleme: 19.12.2024 10:26
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Nesilleri tükenmekte! Erzincan’da araç çarpınca ikisi de telef oldu

Erzincan’da nesli tükenmekte olan vaşak ve su samuru araç çarpması sonucu telef oldu.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru ve vaşak, Erzincan-Erzurum karayoluna çıkınca araçların çarpması sonucu telef oldu.

Erzincan - Erzurum karayolu Sansa Deresi civarında vaşak ve su samurunun leşine rastlayan doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz, yaban hayatı için ekolojik köprü yapılması gerektiğini kaydetti.

Nesli tükenme tehlikesinde bulunan hayvanların karayoluna çıkmaları nedeniyle araç çarpmasıyla telef olduklarını belirten Akyüz, cep telefonuyla çektiği videoları paylaştı.

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