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Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli'ye son görev

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.12.2024 13:13 Güncelleme: 11.12.2024 13:13
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Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli’ye son görev

Isparta'da yaşanan helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin cenaze töreni Kayseri'de düzenlendi. Cenazede gözyaşları sel oldu.

Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin (52) cenazesi, dün memleketi Kayseri'ye getirildi.

TUĞGENERAL İSA BAYDİLLİ'YE VEDA

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Kara Havacılık Okulu'na ait 2 helikopterin eğitim uçuşu sırasında havada teması sonrası yaşanan kazada şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin cenazesi, dün uçakla Kayseri'ye getirildi. Tuğgeneral Baydilli'nin cenazesi buradan da Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Evli ve 2 çocuk babası Tuğgeneral İsa Baydilli, bugün (11 Aralık) öğle vakti Kalemkırdı Camisi'de kılınan cenaze namazının ardından Kartal Şehitliği'nde toprağa verilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

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