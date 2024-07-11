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Atlı jandarmalar, plajların güvenliğini sağlayacak

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 10:07
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin dünyaca bilinen Sarımsaklı Plajlarında, atlı jandarma birliği göreve başladı. Atlı Jandarma devriyesi yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördü.

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