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Çanakkale Gökçeada’da orman yangını! Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.07.2023
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Çanakkale Gökçeada’da orman yangını! Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor...

Son dakika haberleri... Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan anında müdahaleye başladı.

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