Son dakika uyarısı! 5-6 Şubat Motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı mı? Motorsiklet, Scooter kullanmak yasak mı, ne zamana kadar?

Son dakika: Meteoroloji'den gelen kar yağışı uyarıları sonrası İstanbul'da önlemler alınmaya başlandı. Motor ve scooter kullanıcılarını da ilgilendiren açıklamala İstanbul Valisi Ali yerlikaya tarafından yapıldı. Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama sonrası vatandaşlar, motokuryelerin trafiğe çıkışı yasak mı, ne zamana kadar? sorusularını sorgulamaya başladı. Peki Motokuryeler çalışacak mı? 5-6 Şubat Motor, scooter kullanmak yasak mı? İşte son dakika gelişmelerin detayları...

SAAT 18:00'DEN İTİBAREN...

Vali Yerlikaya, bir sonraki paylaşında ise "Kıymetli Hemşehrilerim, 18.00'den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle; Motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir!" ifadelerine yer verdi.