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Son dakika: Sarıyer’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.11.2021
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Son dakika: Sarıyer’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Son dakika haberine göre İstanbul Sarıyer’de seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Sürücünün son anda indiği otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sarıyer İstinye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde giden bir otomobilin motor kısmından bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Hemen aracından inen sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler olay yerine seyrettiği esnada, aracın motoru alev alev yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı kısa süre içerisinde söndürdü. Öte yandan aracın alevler içinde kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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