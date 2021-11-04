Son dakika: İstanbul’daki miras cinayetinde flaş gelişme! Azmettirici hala Sultan Elitaş tutuklandı

İstanbul'da miras yüzünden yeğenlerini katleden Nusrettin Elitaş'ın yargılandığı davada bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Sultanbeyli'de 11 Mart 2021 tarihinde yeğenlerini miras yüzünden silahla vurarak öldüren amca Nusrettin Elitaş hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 Mart 2021 tarihinde Nusrettin Elitaş'ın miras konusunda husumetli olduğu yeğenleri Emrah Elitaş ve Seher Türk'ü silahla ateş öldürdüğü anlatılmıştı.

Emniyette susma hakkını kullanan şüpheli Nusrettin Elitaş mahkemedeki sorgusunda, "Maktuller Seher Türk ve Emrah Elitaş, öz ağabeyimin çocukları olur. Benim abimle yaklaşık 20 sene öncesine dayanan babamdan kalan mallardan ötürü aramızda anlaşmazlık ve husumet vardı. Yine köydeki arazi ve arsalar yüzünden aramızda anlaşmazlıklar oldu. Bu yüzden ben 20 senedir abimlerle görüşmüyordum. Maktuller olan yeğenlerimi bugüne kadar hiç görmedim" diye konuştu.

CİNAYETİN ARDINDAN AİLE MEZARLIĞINI ZİYARET ETTİ

Aralarındaki sorunu çözmek için buluşma ayarladıklarını, olay yerine gittiğinde yengesinin aradığını, telefonu yeğeni Seher Türk'ün açtığını ve kendisine küfür ve hakaret ettiğini belirtti. Daha sonra eşi Yusuf Türk'ün de kendisini arayıp küfür ettiğini söyleyerek, "Ben de aynı şekilde kendisine tehdit ve hakaret içerikli ifadelerde bulundum. Bu esnada çok sinirlenmiştim. Ben şeker hastasıyım, kendimi kaybettim. Tam oradan ayrılmayı düşünüyordum. Arkamı dönüp ilerlediğimde arabanın çalıştığını duydum. Arabanın içerisinde bulunan erkek şahsı, yeğenim Seher'in eşi Yusuf zannettim. O anda üzerimde bulunan silahla 1 el ateş ettim. Vurduğum kişinin yeğenim Emrah olduğunu bilmiyordum. Emrah'ı vurunca yeğenim Seher üzerime doğru geldi, çanta ile bana vurmaya başladı. O an ikimiz de yere düştük. Ben de elimdeki silahla 1 el omzuna doğru ateş ettim, daha sonra kaçtım. Burada 1 saat kadar kaldım. Oradaki köylü bir çocuğa suç işlediğimi ve 155'i aramasını söyledim. Sonra polisler gelip beni gözaltına aldılar" diye konuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, tutuklu şüpheli Nusrettin Elitaş'ın 2 kişiye yönelik eylemlerinden dolayı "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istendi. Nusrettin Elitaş'ı cinayete azmettirdiği iddia edilen kardeşi Sultan Elitaş'ın da "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbetle cezalandırılması talep edildi.

AZMETTİRİCİ HALA DURUŞMA SALONUNDA TUTUKLANDI

İddianame gönderildiği İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'de geçtiğimiz günlerde cinayeti işleyen tutuklu Mustafa Elitaş ve tutuksuz yargılanan ve azmettirici olduğu değerlendirilen hala Sultan Elitaş heyet karşısına çıktı. Duruşma sırasında şüphelilerin ifadelerine başvuruldu. İfadesi alınan tanıklardan Melek Elitaş Sultan Elitaş'ın Seher Elitaş'ı öldürmesi için telkinlerde bulunduğunu ayrıca maddi-manevi yardımlarda bulunduğunu söyledi. Alınan ifadelerin ardından duruşma savcısı açıkladığı mütalaasında sanık Nusrettin Elitaş'ın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini, Sultan Elitaş için ise 2 kez öldürmeye azmettirme suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti verdiği ara sonrası Sultan Elitaş'ın azmettiricilik suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan hala Bakırköy Cezaevine sevk edildi.

MAĞDUR AİLENİN AVUKATINDAN SABAH'A AÇIKLAMA

SABAH'a açıklama yapan mağdur ailenin Avukatı Ejder Görel mahkeme heyetinin hukuk adına çok önemli bir karar verdiğini, 2 evladını toprağa gömen annenin en azından yüreğindeki acıyı dindirmesine bir nebzede olsa fayda sağladığını anlattı.

Ailenin adalete olan güvenini hiç kaybetmediğini söyleyen Ejder Görel bu cinayetin hem kadın cinayeti hem de bir katliam olduğunu, mahkemenin yaptığı yargılamayla gözü dönmüş kişilere korku saldığını ifade etti.

CİNAYET MİRAS YÜZÜNDEN İŞLENMEDİ

Ailenin bir değer Avukatı Göksal Yil ise yaptığı açıklamada, olayın miras nedeniyle olmadığını, mirasın bahane olarak cezadan indirim almak üzere öne sürüldüğünü anlattı. Tutuksuz yargılanan sanık hala Sultan Elitaş ve tutuklu sanık Nusrettin Elitaş'ın cinayeti organize ederek işlediklerini söyledi.