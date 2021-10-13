Son dakika: Magnum Porsche çekiliş sonuçları kazananlar açıklandı mı? 2021 asıl ve yedek talihliler nereden öğrenilir?

Son dakika... Magnum Porsche çekiliş sonuçları kazananlar açıklandı mı? Her yıl yapılan Magnum Porsche çekilişi için bu yıl verilecek ödül belli oldu. 2 adet Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model otomobil ödülü için Magnum çubuklarındaki şifreleri göndererek katılım sağlayanlar heyecan içinde sonuçları bekliyor. MErakla beklenne çekiliş bugün saat 11.00'de gerçekleştirildi. Peki, Magnum Porsche çekiliş sonuçları kazananlar açıklandı mı? 2021 asıl ve yedek talihliler nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI KAZANANLAR AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, bugün gerçekleştirilen çekilişin sonuçları henüz açıklanmadı. Kazanan talihliler 16 Ekim 2021 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.