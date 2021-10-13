Son dakika: Magnum Porsche çekiliş sonuçları kazananlar açıklandı mı? 2021 asıl ve yedek talihliler nereden öğrenilir?
Son dakika... Magnum Porsche çekilişi için büyük gün! 2021 yılı çekilişi için kampanyanın sona ermesinin ardından çekiliş takvimi heyecanla bekleniyorud. Magnum çubuklarından çıkan şifreleri göndererek kayıt olan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. Merakla beklenen çekiliş bugün saat 11:00'de gerçekleştirildi. Peki, Magnum Porsche çekiliş sonuçları kazananlar açıklandı mı? 2021 asıl ve yedek talihliler nereden öğrenilir? İşte cevaplar...
Son dakika... Magnum Porsche çekiliş sonuçları kazananlar açıklandı mı? Her yıl yapılan Magnum Porsche çekilişi için bu yıl verilecek ödül belli oldu. 2 adet Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model otomobil ödülü için Magnum çubuklarındaki şifreleri göndererek katılım sağlayanlar heyecan içinde sonuçları bekliyor. MErakla beklenne çekiliş bugün saat 11.00'de gerçekleştirildi. Peki, Magnum Porsche çekiliş sonuçları kazananlar açıklandı mı? 2021 asıl ve yedek talihliler nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...
MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI KAZANANLAR AÇIKLANDI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, bugün gerçekleştirilen çekilişin sonuçları henüz açıklanmadı. Kazanan talihliler 16 Ekim 2021 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.
KAZANAN TALİHLİLER NE YAPACAK?
Asil talihliler, başvuru için en geç 31 Ekim 2021; yedek talihliler ise, en geç 15 Kasım 2021 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'a şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklar. Bu tarihlere kadar sunmazlarsa ikramiyelerini teslim alamazlar.
İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir.
KAMPANYAYA GÖNDERİLEN ŞİFRELİ ÇUBUĞUN SAKLANMASI GEREKİYOR MU?
Kampanyada hediyeyi kazanmanız halinde şifreli ürün çubuğunun ibraz edilmesi isteneceğinden talihliler açıklanana kadar şifreli çubuğu okunabilir şekilde saklamanız gerekmektedir.
KAZANILAN HEDİYE NAKİT OLARAK TALEP EDİLEBİLİR Mİ?
Kazanılan hediye nakit karşılığı olarak talep edilemez, hak devredilemez, nakde veya mala çevrilemez.
KAMPANYADA HEDİYE OLARAK NE VERİLİYOR?
Çekilişle belirlenecek 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Carmine Kırmızı (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.601.283,41 TL), 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Metalik Dolomite Gümüş (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.580.783,41 TL) ikramiyesi kazanacaktır. İkramiye özellikleri belirtilen içeriktedir. İkramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.
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- Son dakika: Magnum Porsche çekiliş sonuçları kazananlar açıklandı mı? 2021 asıl ve yedek talihliler nereden öğrenilir?
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