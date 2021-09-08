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Kocaeli’nde 2 buçuk yaşındaki çocuk demirlere sıkıştı! İmdadına itfaiye ekipleri yetişti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.09.2021 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021
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Kocaeli’nde 2 buçuk yaşındaki çocuk demirlere sıkıştı! İmdadına itfaiye ekipleri yetişti

Kocaeli Derince’de oyun oynadığı esnada evinin balkonunun parmaklıklara kafası sıkışan 2 buçuk yaşındaki M.G., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kocaeli Derince'de Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde yer alan 3 katlı bir apartmanın ikinci katında gerçekleşti.

KAFASI BALKONA SIKIŞTI

Edinilen bilgiye göre 2 buçuk yaşındaki M.G. adlı çocuk, evinin balkonunda oyun oynadığı esnada balkondaki demir parmaklıklara kafasını sıkıştırdı.

Parmaklıklardan kafasını çıkartamayınca ağlamaya başlayan M.G.'nin ailesi de çocuklarını kurtaramayınca durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdiler.

İTFAİYE EKİPLERİ İMADADINA YETİŞTİ
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çocuğu sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde çocuk sıkıştığı yerden kurtarıldı.

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