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Samsun'da cani koca dehşeti! 25 bıçak darbesiyle öldürdü

'da 33 yaşındaki 2 çocuk annesi Kamile Y., eşi . tarafından 25 bıçak darbesiyle öldürüldü. Katil zanlısı koca gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.05.2021 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021
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Samsun'da cani koca dehşeti! 25 bıçak darbesiyle öldürdü

Olay, sabah saat 04.30 sıralarında Şehit Piyade Er Alahattin Koçak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, . (36) ve eşi Kamile Y. (33) arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada Faruk Y., 2 çocuk annesi eşi Kamile Y.'yi bıçakladı. Sesleri duyan komşuları polise ve 112'ye haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın 'da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan koca ise polis ekiplerince Mahallesi Çiftlik Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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