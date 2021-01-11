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Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun hakkında flaş gelişme

Son dakika haberi... 'ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen , arkadaşı T.K, ile uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından babasıyla birlikte gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan Ümitcan Uygun, adliyeye sevk edildi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 11.01.2021 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun hakkında flaş gelişme

'ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen , arkadaşı T.K, ile uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından babasıyla birlikte gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan Ümitcan Uygun, adliyeye sevk edildi.

Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun hakkında flaş gelişme ALEYNA ÇAKIR'IN ÖLÜMÜNDE ŞÜPHELİ OLAN ÜMİTCAN UYGUN HAKKINDA FLAŞ GELİŞME

'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın olaydan bir süre, şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri yayınlaması ile gündeme gelen Ümitcan Uygun bu kez bir kadının elinden uyuşturucu içtiği videosunu yayınladı.

Görüntülerin ardından harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümitcan Uygun ve yanında bulunan T.K'nın yakalanması ve gözaltına alınması talimatı verdi.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda Ümitcan Uygun ve babası Durak Uygun, Ankara'nın ilçesinde 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Uygun ve şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli durumundaki Ümitcan Uygun hakkında soruşturma başlatıldı ALEYNA ÇAKIR'IN ÖLÜMÜNDE ŞÜPHELİ DURUMUNDAKİ ÜMİTCAN UYGUN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Aleyna Çakır’ın ölümünün şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında böyle tehdit etti: Seni de öldüreceğim ALEYNA ÇAKIR'IN ÖLÜMÜNÜN ŞÜPHELİSİ ÜMİTCAN UYGUN CANLI YAYINDA BÖYLE TEHDİT ETTİ: SENİ DE ÖLDÜRECEĞİM

Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun gözaltına alındı ALEYNA ÇAKIR'IN ÖLÜMÜNDE ŞÜPHELİ OLAN ÜMİTCAN UYGUN GÖZALTINA ALINDI
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