YDS/1 soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ÖSYM sonuç takvimi

Yabancı dil seviyesini belgelemek isteyen binlerce adayın katıldığı 2026 yılının ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1), bugün Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen sınav, 81 ilde ve toplam 87 sınav merkezinde uygulandı.

2026 yılının ilk büyük dil maratonu bugün tamamlandı. Binlerce adayın kariyer ve akademik hedefleri için ter döktüğü YDS/1, Türkiye'nin dört bir yanında ve yurt dışı merkezlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Sınavın hemen ardından ise gözler tek bir noktaya çevrildi: Soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak?

İşte 2026 YDS/1 sınav sürecine dair tüm detaylar ve sonuç takvimi.

Sabah saat 10.15'te başlayan sınav için adaylar "15 dakika kuralı" nedeniyle en geç saat 10.00'da binalara giriş yaptı. 180 dakikalık (3 saat) süre zarfında adaylar, dil yetkinliklerini ölçen 80 çoktan seçmeli soruyu yanıtladı.

YDS/1 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI: NEREDEN, NASIL BAKILIR?

5 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2026-YDS/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları'nın yüzde 10'luk bölümü erişime açıldı. Adaylar, yayımlanan içeriklere ilgili bağlantı üzerinden ulaşabiliyor.

Sınava katılan adaylar, Temel Soru Kitapçığı dizilimine göre hazırlanmış sınav sorularının tamamını 5 Nisan 2026 saat 14.45 itibarıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Adaylar, sisteme T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak kendi kitapçıklarına erişim sağlayabilecek.

ERİŞİM SÜRESİ 10 GÜNLE SINIRLI

Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci adaylar için sınırlı bir zaman dilimini kapsıyor. Buna göre erişim süresi 15 Nisan 2026 saat 23.59'da sona erecek. Bu tarihten sonra sistem üzerinden soru kitapçıklarına erişim mümkün olmayacak.

SINAV SÜRESİ VE KURALLAR HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

YDS/1'de bu yıl da katı kurallar uygulandı. 180 dakika süren sınavda, salonun huzurunu ve sınav güvenliğini korumak amacıyla adayların ilk 135 dakika ve son 15 dakika içinde çıkış yapmalarına izin verilmedi. Bu kural, sınav atmosferinin korunması açısından kritik önem taşıyor.

2026 YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Puanların geçerlilik süresi ve akademik başvurular için takvimi takip eden adaylar için bekleyiş çok uzun sürmeyecek. ÖSYM'nin resmi sınav takvimine göre YDS/1 sonuçları 30 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek.

Adaylar sonuçlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden takip edebilecekler. Alınan puanlar, doktora başvurularından doçentlik sınavlarına, dil tazminatından kamu personeli alımlarına kadar pek çok alanda belirleyici olacak.