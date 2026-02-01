Yarın kandil mi? Berat Gecesi ne zaman, hangi tarihte?
Ramazan ayının habercisi kabul edilen Berat Kandili bu yıl 2 Şubat gecesi idrak edilecek. Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 15’inci gecesine denk gelen kandilin ardından, Müslümanlar için büyük önem taşıyan Ramazan ayı ise 19 Şubat’ta başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı da kandil dolayısıyla ülke genelindeki camilerde çeşitli programlar düzenleyecek.
İslam dünyasında Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili yarın idrak edilecek. Müslümanlar için büyük manevi önem taşıyan bu gece, üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.
İslam inancına göre "berat", günahlardan arınma, bağışlanma, ilahi af ve rahmete kavuşma anlamlarını taşıyor.
BERAT GECESİNE İLİŞKİN RİVAYETLER
İslam kaynaklarında, Hz. Muhammed'in Berat gecesiyle ilgili şu hadisi rivayet ettiği aktarılıyor:
"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim.' buyurur."
DİYANET'TEN ÜLKE GENELİNDE KANDİL PROGRAMLARI
Diyanet İşleri Başkanlığı, Berat Kandili dolayısıyla ülke genelindeki camilerde çeşitli programlar düzenleyecek. Kandil gecesinde ibadet, dua ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin öne çıkması bekleniyor.