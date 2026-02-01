Yarın kandil mi? Berat Gecesi ne zaman, hangi tarihte?

İslam dünyasında Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili yarın idrak edilecek. Müslümanlar için büyük manevi önem taşıyan bu gece, üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.

Ramazan ayının müjdecisi kabul edilen Berat Kandili bu yıl 2 Şubat gecesine denk geliyor. (A Haber Foto Arşiv)

BERAT GECESİNE İLİŞKİN RİVAYETLER

İslam kaynaklarında, Hz. Muhammed'in Berat gecesiyle ilgili şu hadisi rivayet ettiği aktarılıyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim.' buyurur."