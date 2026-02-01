CANLI YAYIN

Yarın kandil mi? Berat Gecesi ne zaman, hangi tarihte?

Ramazan ayının habercisi kabul edilen Berat Kandili bu yıl 2 Şubat gecesi idrak edilecek. Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 15’inci gecesine denk gelen kandilin ardından, Müslümanlar için büyük önem taşıyan Ramazan ayı ise 19 Şubat’ta başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı da kandil dolayısıyla ülke genelindeki camilerde çeşitli programlar düzenleyecek.

İslam dünyasında Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili yarın idrak edilecek. Müslümanlar için büyük manevi önem taşıyan bu gece, üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.

İslam inancına göre "berat", günahlardan arınma, bağışlanma, ilahi af ve rahmete kavuşma anlamlarını taşıyor.

Ramazan ayının müjdecisi kabul edilen Berat Kandili bu yıl 2 Şubat gecesine denk geliyor.

BERAT GECESİNE İLİŞKİN RİVAYETLER

İslam kaynaklarında, Hz. Muhammed'in Berat gecesiyle ilgili şu hadisi rivayet ettiği aktarılıyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim.' buyurur."

İslam inancında "berat", günahlardan arınma ve bağışlanma anlamı taşıyor.

DİYANET'TEN ÜLKE GENELİNDE KANDİL PROGRAMLARI

Diyanet İşleri Başkanlığı, Berat Kandili dolayısıyla ülke genelindeki camilerde çeşitli programlar düzenleyecek. Kandil gecesinde ibadet, dua ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin öne çıkması bekleniyor.

Üç aylar, Müslümanlar için manevi yenilenme dönemi olarak kabul ediliyor.

"ÜÇ AYLAR MANEVİ YENİLENME DÖNEMİ"

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ömer Tiryaki, üç ayların Müslümanlar için inanç, ibadet, ahlak ve sosyal sorumluluk alanlarında bütüncül bir yenilenme süreci olduğunu belirtti.

Regaip gecesiyle başlayan bu manevi sürecin Ramazan ayının rahmet ikliminde olgunlaştığını ifade eden Tiryaki, bu dönemin düzenli ibadet, bilinçli tefekkür, ahlaki hassasiyet ve toplumsal dayanışmayı artırma fırsatı sunduğunu dile getirdi.

Tiryaki, Berat gecesinde ibadetle meşgul olunmasına ve gündüzünde oruç tutulmasına dair rivayetler bulunduğunu, bu gecede Allah'ın kullarının günahlarını bağışladığının haber verildiğini söyledi.

Berat Kandili'nin ardından Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak.

RAMAZAN AYI 19 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

Berat Kandili'nin 2 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlar tarafından "on bir ayın sultanı" olarak adlandırılan Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak.

Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 16 Mart'ta idrak edilecek. Ramazan Bayramı ise 20 Mart'ta kutlanacak.

